Auch Monate nach dem Überfall auf den „Fischladen“ in Berlin-Friedrichshain sucht die Polizei Zeugen, die den bewaffneten Täter gesehen oder gefilmt haben.

Berlin - Nachdem Unbekannte im vergangenen Jahr ein Berliner Lokal mit Hämmern angegriffen haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Täter hatten die als links geltende Kneipe „Fischladen“ in Berlin-Friedrichshain am 29. Mai 2025 überfallen, ein Banner gestohlen und waren schließlich in Richtung Warschauer Straße geflohen, wie die Polizei mitteilte. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin übernahm die Ermittlungen.

Die Täter waren den Angaben nach zwischen 9.00 und 13.00 Uhr vor Ort. Die Polizei nehme Hinweise per Telefon, Mail, bei der sogenannten Internetwache oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen, hieß es weiter. Menschen, die die Täter oder Täterinnen gesehen, eventuell sogar Foto- oder Videoaufnahmen gemacht haben, können sich bei der Polizei melden. Auch weitere Informationen etwa zum Tathergang oder zum Fluchtweg seien gefragt.