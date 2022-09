Nach Auftaktsieg-Sieg: Gidsel-Debüt macht Füchsen Hoffnung

Berlin - Der Auftaktsieg in der Handball-Bundesliga hat bei den Füchsen Berlin für Erleichterung gesorgt. „Ich bin grundsätzlich mit dem Ergebnis extrem zufrieden“, sagte Stefan Kretzschmar, Vorstand Sport nach dem 34:27-Heimsieg gegen Göppingen. „Das war ja schon ein schwerer Auftaktgegner. Ich bin auch froh, dass die Neuzugänge ein gutes Spiel gemacht haben.“

Die Neuzugänge Mathias Gidsel, Max Darj und Keeper Viktor Kireev saßen zunächst allerdings nur auf der Bank. „Ich habe mich für die alte Aufstellung entschieden, um ein bisschen Stabilität zu haben“, sagte Bob Hanning, Manager der Füchse Berlin, der erneut den erkrankten Chefcoach Jaron Siewert vertreten hatte. „Wir haben in der Vorbereitung gegen nicht so ganze starke Gegner gespielt.“

Der neue Hoffnungsträger Gidsel kam erst nach rund zwanzig Minuten in die Partie und freute sich über sein Debüt. „Es war eine tolle Erfahrung. Ich hatte ja immer davon geträumt, in der Bundesliga zu spielen“, sagte Mathias Gidsel. „Ich habe sechs Wochen in der Vorbereitung auf diesen Tag hingefiebert.“ Der 23-jährige Däne zeigte mit viel Tempo und viel Übersicht auch gleich seine Qualität. „Man hat schon gemerkt, dass er den Unterschied machen kann. Vorne hatte er ganz viele tolle Entscheidungen“, lobte ihn Hanning.

Dass er am Ende gar nicht so viel Spielzeit bekam, störte Gidsel nicht. „Ich will natürlich immer spielen, vor allem, wenn ich mich gut fühle auf dem Feld. Aber ich bin ja neu hier und muss für meine Spielzeit kämpfen“, sagte Gidsel. Manager Hanning glaubt, dass die Berliner noch viel Spaß an ihm haben werden. „Es ist gelungen, nicht nur unsere Lücken zu schließen, sondern wir haben auch noch Extra-Charakter bekommen“, so Hanning.

Schon am Mittwoch geht es für die Füchse bei der HSG Wetzlar weiter (19.05 Uhr/Sky).