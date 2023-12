Schwarzatal/Oberweißbach - Ein ungeborenes Kind ist nach einem schweren Autounfall mit fünf Schwerverletzten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gestorben. Zwei sich entgegenkommende Autos waren laut Polizeimitteilung von Freitag auf einer Landstraße zwischen Oberweißbach und Neuhaus am Rennweg zusammengestoßen. Zuvor habe der 42 Jahre alte Fahrer eines der Autos am Donnerstagnachmittag in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Der 42-Jährige, seine zwei Mitfahrer im Alter von 14 und 17 Jahren, sowie die 24-jährige Fahrerin des anderen Wagens und deren 26 Jahre alter Begleiter wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Frau, die ihr Ungeborenes verloren hatte, werde im Krankenhaus betreut, sagte eine Polizeisprecherin.