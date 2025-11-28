Vor knapp zwei Wochen werden im Berliner Westen bei einem Zusammenstoß mit einem geparkten Laster beide Insassen verletzt. Nun gibt es eine traurige Entwicklung.

Berlin - Knapp zwei Wochen nach dem Verkehrsunfall eines Ehepaars in Berlin-Wilhelmstadt ist die 66 Jahre alte Frau gestorben. Sie starb am Donnerstag im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 60 Jahre alte Ehemann war mit dem Auto des Ehepaars am 15. November nach ersten Ermittlungen aus zunächst ungeklärtem Grund von der Straße abgekommen und am rechten Fahrbahnrand gegen einen abgestellten Container gefahren. Diesen schob das Fahrzeug vor sich her und landete schließlich nach einer Drehung um die eigene Achse an einem geparkten Lastwagen. Die Frau wurde daraufhin mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch ihr Mann kam ins Krankenhaus.

Über den derzeitigen Zustand des 60-Jährigen machte die Polizei keine Angaben.