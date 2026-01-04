Der große Stromausfall in Berlin hat weiter Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Welche Linien sind betroffen?

Berlin/Potsdam - Wegen des Stromausfalls in Berlin ist der S-Bahn-Verkehr teilweise weiter unterbrochen. Die S1 (Oranienburg - Wannsee) fahre aufgrund des Ausfalls der Stromversorgung und eines Stellwerksausfalls zwischen Zehlendorf und Wannsee nicht, teilte die S-Bahn Berlin mit.

Die S7 (Ahrensfelde - Potsdam) sei zwischen Charlottenburg und Potsdam Hauptbahnhof weiterhin unterbrochen. Fahrgäste können einen Ersatzverkehr mit Bussen nutzen. Die Regionalexpress-Linien RE1 und RE7 dagegen sind laut einer Mitteilung vom Nachmittag nicht mehr davon betroffen.

Wo fährt der Ersatzverkehr?

Die Linie S7 fährt von Ahrensfelde nach Charlottenburg. Die S-Bahn empfiehlt, zwischen Charlottenburg und Messe Süd mit der S3 oder der S9 zu fahren. Für die S7 ist zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Grunewald über Messe Süd ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, für die S1 zwischen Wannsee und Zehlendorf. Die Haltestellen sind auf der Webseite der S-Bahn Berlin aufgeführt.

Nach einem Brandanschlag geht der Betreiber Stromnetz Berlin davon aus, dass erst am Donnerstag wieder alle betroffenen Haushalte mit Strom versorgt werden können. Am frühen Samstagmorgen hatte der Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt.