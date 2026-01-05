Hannover/Bremen - Pendlerinnen und Pendler müssen wegen des Schnees weiter mit Verspätungen und Ausfällen im Regionalverkehr im Nordwesten rechnen. Noch bis 7. Januar könnten Regionalzüge in Niedersachsen und Bremen wetterbedingt zu spät kommen oder vereinzelt nicht fahren, wie die Deutsche Bahn (DB) und das Eisenbahnunternehmen Metronom mitteilten.

Fahrgäste sollten beim Ein- und Aussteigen vorsichtig sein. „Die Bahnsteige können glatt sein“, warnte die DB. Im Fernverkehr sollen die Züge wieder planmäßig fahren. Auch im Stadtverkehr entspannt sich die Lage. So fahren in Hannover die meisten Busse wieder, laut dem Betreiber zum Teil noch mit Verspätungen.