Kurz hintereinander brechen zwei Feuer in Eisenach aus. Nun gibt es einen Verdächtigen.

Nach Bränden mit elf Verletzten in Eisenach - Festnahme

Eisenach - Nach zwei Feuern mit elf Verletzten in Eisenach (Wartburgkreis) ist ein 36-Jähriger festgenommen worden. Er soll für die Brände verantwortlich sein, wie die Polizei mitteilte. Das Motiv ist demnach weiterhin unklar.

Am Mittwochvormittag kam es zu zwei Bränden in einem Wohn- und in einem Geschäftshaus. Durch den starken Rauch wurden im Wohnhaus 11 Menschen zwischen 2 und 33 Jahren leicht verletzt. Darunter war auch ein Feuerwehrmann.

Der Sachschaden am Wohnhaus wird auf rund 50.000 Euro geschätzt, im nahe gelegenen Geschäftshaus entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn wird wegen des besonders schweren Falles der Brandstiftung ermittelt.