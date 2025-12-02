Eine Zwölfjährige steigt aus dem Bus, Sekunden später kämpft sie um ihr Leben. Wie es zu dem Unfall kam.

Ein Rettungshubschrauber hat das Mädchen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Grasberg - Nach dem Aussteigen aus einem Bus ist ein Mädchen auf die Fahrbahn gelaufen und von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden. Die Zwölfjährige wurde lebensgefährlich verletzt, ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall in Grasberg (Landkreis Osterholz) ereignete sich am Montagnachmittag. Der Zustand des Kindes ist laut Polizei weiterhin kritisch.

Nach ersten Erkenntnissen wollte das Mädchen hinter dem Bus die Straße überqueren. Eine entgegenkommende Autofahrerin sah die Zwölfjährige zu spät. Durch den Zusammenstoß wurde sie gegen ein anderes Auto geschleudert, das hinter dem Bus wartete.

Die 60-jährige Autofahrerin blieb laut Polizei unverletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.