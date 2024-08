Potsdam - Nach einem sehr warmen Freitag sinken die Temperaturen in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen langsam. Mit 31 bis 32 Grad war es gestern in der Niederlausitz am heißesten, aber auch in Nordbrandenburg konnten die Menschen bei 28 bis 30 Grad ins Schwitzen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte.

Verglichen mit Statistikwerten aus den vergangenen Jahrzehnten lagen die Höchstwerte von gestern damit wenige Grad über den durchschnittlichen Maximalwerten von Berlin und Brandenburg, wie ein Sprecher erklärte.

Die kommenden Tage bringen laut Wetterdienst langsam Abkühlung mit sich: Am wärmsten wird es heute mit bis zu 31 Grad wieder in der Niederlausitz, in der Prignitz bleibt es bei bis zu 24 Grad und in Berlin erwarten die Experten um die 27 Grad. Dazu gesellen sich einzelne Schauer, die bis morgen anhalten.

Dazu können am Sonntag vor allem im Südosten von Brandenburg Gewitter, Starkregen und Unwetter kommen. Die Temperaturen liegen bei 21 Grad in der Prignitz und 27 Grad in der Niederlausitz, in Berlin um 25 Grad. Am Montag erreichen die Höchstwerte nur noch 24 Grad.