Nach der Detonation eines Reihenhauses in einem Wohngebiet in Wolfenbüttel wird der Bewohner noch immer vermisst. Das Gebäude ist eingestürzt, Nachbarhäuser sind unbewohnbar. Was ist die Ursache?

Nach der Detonation eines Reihenhauses ist die Suche nach einem 83-Jährigen zunächst eingestellt worden, da die Nachbarhäuser einsturzgefährdet sind. (Archivbild)

Wolfenbüttel - Nach der Detonation eines Reihenhauses im niedersächsischen Wolfenbüttel wird ein 83-Jähriger weiterhin vermisst. Die Suche nach dem Bewohner ist derzeit nicht möglich, da die Statik der beiden Nachbargebäude nicht gegeben ist, sie sind einsturzgefährdet, wie die Polizei mitteilte. Das Reihenhaus war am Freitagabend komplett zerstört worden, drei Menschen wurden verletzt. Die Ursache für die Detonation ist laut Polizei weiterhin unklar.

Nach einem lauten Knall war das Reihenhaus eingestürzt und ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Für die Suche nach dem Bewohner wurden mit einem Bagger Trümmerteile umgeschichtet, Personen- und Leichenspürhunde waren im Einsatz. Rund 140 Feuerwehrleute sowie das Technische Hilfswerk (THW) waren vor Ort.

Insgesamt 24 Anwohner wurden nach Polizeiangaben am Unglücksort betreut. Zwei von ihnen erlitten ein Knalltrauma und kamen ins Krankenhaus. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr wurde mit einer Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Reihenhäuser vorerst nicht mehr bewohnbar

Auch die weiter angrenzenden Reihenhäuser sind laut Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar, da Gas, Wasser und Strom abgestellt wurden. 15 betroffene Menschen wurden demnach in Hotels untergebracht.

Bis zur Freigabe des Unglücksorts bleiben die Grundstücke abgesperrt und unter polizeilicher Überwachung. Sobald der Einsturzort gefahrlos betreten werden kann, wollen die Einsatzkräfte die Trümmer kleinteilig absuchen, wie die Polizei weiter mitteilte. Das werde vermutlich Anfang der Woche der Fall sein.