Jannik Sinner will vor den French Open in Hamburg aufschlagen.

Hamburg - Kurz nach dem Ablauf seiner Dopingsperre plant der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner seinen Start bei den Hamburg Open. Der 23 Jahre alte Italiener will das Turnier am Rothenbaum vom 17. bis 24. Mai nutzen, um vor den French Open in Paris Spielpraxis zu sammeln. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 25. Mai.

Derzeit ist Sinner nach seinem Deal mit der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada gesperrt und kehrt erst Anfang Mai beim Masters-1000-Turnier in Rom auf die ATP-Tour zurück. Der Südtiroler verpasst daher auch das Turnier in München (14. bis 20. April). Dort ist Alexander Zverev an Nummer eins gesetzt.

Sinner derzeit drei Monate gesperrt

Sinner war im März 2024 positiv getestet worden. Der Südtiroler hatte angegeben, dass das verbotene Mittel Clostebol bei einer Massage über die Hände eines Betreuers in seinen Körper gelangt sei. Die verantwortliche Tennis-Agentur Itia sah kein vorsätzliches Verschulden und keine Fahrlässigkeit und verzichtete auf eine Sperre. Dagegen ging die Wada vor, die sich dann mit Sinner auf eine dreimonatige Sperre einigte.

Für die Veranstalter in Hamburg ist die Verpflichtung von Sinner ein Coup. Zuvor hatten in Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrej Rubljow und Gael Monfils schon einige prominente Spieler zugesagt. Auch Jan-Lennard Struff wird am Rothenbaum dabei sein.