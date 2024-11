Der Fall schockierte im Februar: Nach einem Brand werden in einer Wohnung in Leipzig zwei Tote und ein Schwerverletzer gefunden. Dafür mussten sich nun zwei Jugendliche verantworten.

Nach Doppelmord in Leipzig: Zwei 16-Jährige verurteilt

Leipzig - Zwei Jugendliche sind in Leipzig wegen Mordes verurteilt worden. Das Urteil sei am Dienstagnachmittag gefallen, erklärte ein Sprecher des Landgerichts Leipzig am Mittwoch. Den Angaben zufolge wurde ein 16-Jähriger zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt. Eine Gleichaltrige erhielt eine Jugendstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten. Verurteilt wurden die Teenager laut Gericht wegen zweifachen Mordes, versuchtem Mord sowie schwerer Brandstiftung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zuvor hatte die Leipziger Volkszeitung berichtet.

Weitere Details zum Prozess nannte der Gerichtssprecher mit Verweis auf das Alter der Angeklagten nicht, die Öffentlichkeit war ausgeschlossen.

Im Februar wurden nach einem Brand in einer Wohnung im Stadtteil Paunsdorf zwei Tote und ein Schwerverletzer entdeckt. Im Laufe der Ermittlungen hatte sich der Verdacht eines Tötungsdelikts ergeben.