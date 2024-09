Erpresserischer Menschenraub in Bergen, zwei mutmaßliche Täter gehen der Polizei ins Netz. Um die beiden anderen zu finden, hoffen die Ermittler auf Zeugen. (Symbolbild)

Bergen - Nach einem Fall von erpresserischem Menschenraub in Bergen im Landkreis Celle sucht die Polizei nach Zeugen. Während der Tat sei ein Spaziergänger mit Hund in der Nähe vorbeigekommen, dieser werde gesucht, teilte die Polizei mit. Am Samstagabend sei ein 22-Jähriger von vier Männern umzingelt und mit einem Messer und Gewaltanwendung dazu gezwungen, ihnen Bargeld zu geben.

Als mutmaßliche Haupttäter seien zwei „amtsbekannte“ junge Männer im Alter von 19 und 23 Jahren ermittelt worden. Der 19-Jährige kam in Untersuchungshaft, der Untersuchungshaftbefehl gegen den 23-Jährigen wurde unter Meldeauflagen ausgesetzt. Auch die anderen beiden Täter sollen junge Männer gewesen sein.

Die Polizei hofft auf Hinweise des Spaziergängers, rief aber auch mögliche weitere Zeugen auf, sich zu melden.