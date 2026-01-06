Erik ten Hag kehrt nach Stationen bei internationalen Top-Clubs zu Twente Enschede zurück. Allerdings nicht als Trainer.

Enschede - Gut vier Monate nach seinem Kurzzeit-Gastspiel als Trainer bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Erik ten Hag einen neuen Job gefunden. Der Niederländer übernimmt zum 1. Februar den Posten des Technischen Direktors beim FC Twente Enschede in der Ehrendivision. Dort tritt ten Hag die Nachfolge von Jan Streuer an, wie der Club mitteilte.

Ten Hag war in Leverkusen auf Meistercoach Xabi Alonso gefolgt, Anfang September musste er nach nur zwei Bundesliga-Spielen aber schon wieder gehen. Zuvor hatte der 55-Jährige unter anderem Englands Rekordmeister Manchester United und den niederländischen Top-Club Ajax Amsterdam trainiert.

Rückkehr nach Enschede

Ten Hag hat aber auch eine lange Vergangenheit in Enschede. Bei Twente war er einst als Spieler, Jugendtrainer und Assistenzcoach tätig. „Es ist wunderbar und etwas ganz Besonderes, zum FC Twente zurückzukehren. Meine Fußball- und Trainerkarriere begann hier“, sagte ten Hag.

Er wolle mithelfen, „die technische Basis des FC Twente zu stärken, damit der Verein sein Potenzial als regionales Aushängeschild nachhaltig ausschöpfen kann.“