In Eisenach kommt am Wochenende eine Frau gewaltsam zu Tode, eine andere wird schwer verletzt. Zu den Hintergründen hält sich die Staatsanwaltschaft noch bedeckt.

Eisenach - Nach dem gewaltsamen Tod einer 35-Jährigen in Eisenach hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt. Der 37 Jahre alte Deutsche soll noch heute einem Haftrichter am Amtsgericht Meiningen vorgeführt werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben - etwa zu den Umständen, Motiv und in welcher Beziehung der Tatverdächtige zu dem Opfer stand - machte der Behördensprecher nicht.

Am Samstagabend war eine 35-Jährige in einer Eisenacher Wohnung durch massive Gewalt so schwer verletzt worden, dass sie in der Nacht starb. Eine weitere 20 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde dann aber am Sonntag festgenommen. Gegen den 37-Jährigen wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.