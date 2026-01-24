Nur noch wenige Personen halten sich in der Mainzer Arena auf, als es zu einem Feueralarm kommt. Das Stadion wird geräumt - aber die Aufregung dauert nur kurz.

Die Mainzer feiern mit den Fans einen Sieg - wenig später wird das Stadion geäumt.

Mainz - Schreckmoment in der Fußball-Bundesliga: Nach dem 3:1 des FSV Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg kam es wegen eines Feueralarms zu einer Stadion-Räumung. Per Lautsprecher-Durchsage wurden rund anderthalb Stunden nach dem Abpfiff alle noch in der MEWA Arena befindlichen Personen gebeten, aufgrund eines besonderen Vorkommnisses sofort das Stadion zu verlassen. Darunter waren auch die Spieler, Schiedsrichter, Journalisten und vor allem Zuschauer im VIP-Bereich.

Der Feueralarm sei durch eine zu starke Rauchentwicklung in einem Bereich des Caterings ausgelöst worden, teilte ein Clubsprecher mit. Einen Brand habe es nicht gegeben. Nach etwa einer Viertelstunde wurde die Arena unter anderem für die Referees, Journalisten und VIP-Gäste wieder geöffnet.

Die Schiedsrichter hatten das Stadion über den Rasen verlassen - teilweise in Badelatschen. Die Mainzer Spieler sammelten sich in einem Bus vor der Arena, vor der sich auch noch einige Hundert Fans aufhielten. Der Bus mit dem Wolfsburger Team hatte das Gelände unmittelbar nach der Durchsage verlassen.