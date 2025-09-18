Nach einem bewölkten und teils regnerischen Donnerstag in Berlin und Brandenburg verspricht der Freitag ein kleines Sommerfeeling-Comeback - mit mehr Sonne und deutlich höheren Temperaturen.

Berlin und Potsdam - Auf trübes Wetter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg heute einstellen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad ist mit einem stark bewölkten Himmel zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Überwiegend bleibe es zwar trocken - vor allem im Süden Brandenburgs werde jedoch zu Beginn des Tages Regen erwartet.

In der Nacht auf Freitag sei auch im Norden Brandenburgs stellenweise mit etwas Regen zu rechnen. Die Temperaturen fallen auf bis zu 13 Grad.

Über mehr Sonne können sich die Menschen in der Region Berlin-Brandenburg am Freitag freuen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad werde es noch einmal deutlich wärmer, teilte der DWD mit. Zudem bleibe es sowohl tagsüber als auch nachts trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 11 Grad.