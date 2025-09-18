Erst der Sieg von Hansa Rostock gegen Mitfavorit TSV 1860 München. Dann der Abschied von den alten Flutlichtmasten am Ostseestadion. Doch die Verletzung eines Jungen trübt den stimmungsvollen Abend.

Könnten Feuerwerke auf den alten Flutlichtmasten zur schweren Verletzung eines Jungen geführt haben?

Rostock - Nach dem Spiel des FC Hansa Rostock in der 3. Fußball-Liga gegen den TSV 1860 München ist ein Junge schwer verletzt worden. Wie die Polizei um Mitternacht mitteilte, habe der Neunjährige nach dem Abpfiff auf der Nordtribüne des Ostseestadions die Verletzungen erlitten.

Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei teilte am Morgen auf Anfrage mit, dass er nicht lebensbedrohlich verletzt sei. Sie leitete nach eigenen Angaben ein Strafverfahren ein. Die genauen Umstände des Vorfalls seien Gegenstand laufender Ermittlungen.

Vorfall passierte nach dem Spiel

Nach dem 2:1-Erfolg der Rostocker hatten die mehr als 24.000 Zuschauerinnen und Zuschauer stimmungsvoll Abschied von den vier Flutlichtmasten genommen, die seit 1970 Wahrzeichen des Ostseestadions waren. Dabei wurden auf den alten Masten auch Feuerwerke gezündet.

Mit Verweis auf erste Erkenntnisse der Polizei berichtete der NDR, dass ein noch brennendes Stück Pyrotechnik auf dem Stadiondach gelandet sei. Durch die Hitze sei das Material geschmolzen und in den Gästebereich gefallen. Außer dem Jungen sind laut NDR zwei weitere Personen verletzt worden.