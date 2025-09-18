In Sachsen-Anhalt wurde monatelang Jubiläum gefeiert. Es wurde dem Ende des Bauernkrieges und dem Todestag Müntzers gedacht. Langsam schließen die Ausstellungen nun wieder.

Eisleben - Tausende Menschen haben in den vergangenen Monaten Teile der dezentralen Landesausstellung in Sachsen-Anhalt besucht. Insgesamt seien an den verschiedenen Standorten 75.000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden, teilte die Staatskanzlei mit. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bezeichnete das als „starkes Signal für die Bedeutung von Erinnerungskultur und kultureller Bildung“ des Landes. Mittlerweile sind einige Teile der Ausstellung schon wieder geschlossen.

Die mehrteilige Landesausstellung „Gerechtigkeyt 1525“ beschäftigt sich mit dem Ende des Deutschen Bauernkrieges und dem Todestag von Reformator Thomas Müntzer (1489-1525) vor 500 Jahren. Beteiligt sind die Stiftung Luthergedenkstätten, die Kunststiftung, die Kulturstiftung sowie die Werkleitz Gesellschaft.

Einzelne Ausstellungen noch geöffnet

Neben den verschiedenen Ausstellungen fand im Landkreis Mansfeld-Südharz ein Rahmenprogramm statt. Hier wurden 11.000 Besucherinnen und Besucher gezählt, wie es hieß. Die Region Mansfeld-Südharz zählt zu einem der Zentren für die Unruhen 1525, die damals weite Teile des Heiligen Römischen Reiches erfassten.

Die einzelnen Teilausstellungen öffneten zu verschiedenen Zeiten im Jubiläumsjahr - teilweise können sie auch jetzt noch besucht werden. So läuft unter anderem die Ausstellung „Eine Prägung für Müntzer“ der Kunststiftung im Museum Alte Münze in Stolberg noch bis 5. Oktober dieses Jahres.

Auch die interaktive Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ im LutherMuseen in Eisleben und Mansfeld ist noch zu sehen (bis 6. Januar 2026). Sie ist schon seit Ende Mai 2024 geöffnet und stellte den Auftakt für das Gedenken an den Bauernkrieg in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern dar. Ein Teil der Jubiläumsausstellungen soll auch nach dem Jubiläum als Dauerausstellungen weiter erhalten bleiben.

Für das Jubiläumsjahr hatten Bund und Land den Angaben der Staatskanzlei zufolge insgesamt 8,6 Millionen Euro bereitgestellt.