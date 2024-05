Steinberg - Nach dem Brand im Dach einer Kita in Steinberg im Vogtlandkreis sind die Kinder in Ausweichquartieren untergekommen. „Wichtig ist, dass die Kinder und Erzieher erst einmal wieder zur Ruhe kommen“, teilte der Bürgermeister der Gemeinde, Andreas Gruner (CDU), am Donnerstag auf Anfrage mit. Der Polizei zufolge kann das Gebäude derzeit nicht mehr genutzt werden. Die Kinder kommen nun in Grundschulen oder anderen Kitas unter. Nach Angaben der Gemeinde soll die Kita wieder aufgebaut werden. Zum aktuellen Zeitpunkt könnten jedoch keine genaueren Angaben gemacht werden. Zuvor berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR).

Am Mittwochnachmittag war das Dach der Kita aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. In der Kindereinrichtung befanden sich nach Angaben der Polizei 49 Mädchen und Jungen, fünf Erzieherinnen und zwei Auszubildende. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 200.000 Euro geschätzt. Demnach waren Einsatzkräfte mehrere Stunden im Einsatz und hielten über Nacht Brandwache. Die Hauptstraße war zwischenzeitlich wegen der Löscharbeiten voll gesperrt. Es werde geprüft, ob das Feuer möglicherweise im Zusammenhang mit Bauarbeiten an der Kita stehe.