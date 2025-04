Er war mobilisiert und in gutem Zustand in die Reha entlassen worden. Nun ist der 105 Jahre alte Mann, der eine Hüft-OP in Magdeburg überstanden hatte, gestorben. Weitere Details wurden nicht genannt.

Der Mann war mit starken Schmerzen in der rechten Hüfte in die Notaufnahme gebracht worden. (Symbolbild)

Magdeburg - Der 105 Jahre alte Mann, der in Magdeburg erfolgreich an der Hüfte operiert worden war, ist gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Universitätsmedizin Magdeburg der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Angaben machte sie mit Verweis auf den Datenschutz nicht. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) über den Todesfall berichtet.

Noch am Freitag hatte die Universitätsmedizin mitgeteilt, dass der Mann nach einem Sturz in seinem Apartment erfolgreich operiert worden und in die Rehabilitation entlassen worden sei. Zuvor war er mit starken Schmerzen in der rechten Hüfte in die Notaufnahme gebracht worden. Eine Röntgenaufnahme ergab einen Schenkelhalsbruch.