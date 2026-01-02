Seit den ersten Stunden des neuen Jahrs sind Feuerwehrleute in Rudolstadt im Einsatz gewesen. Jetzt ist der Brand auf einem Gelände eines Bio-Diesel-Produzenten gelöscht.

Ein Brand in einer Siloanlage eines Biodiesel-Unternehmens hat die Feuerwehr in Rudolstadt lange Zeit beschäftigt. (Symbolbild)

Rudolstadt - Das Feuer in einem Silo eines Biodiesel- und Rapsöl-Herstellers in Rudolstadt ist nach rund 30 Stunden gelöscht. Die Feuerwehrleute seien seit den frühen Morgenstunden am Neujahrstag im Einsatz gewesen, sagte Stadtbrandmeister Wolfgang Lindner.

Das Löschen sei nicht einfach gewesen. „Ein Silobrand ist schon sehr speziell“, so Lindner. Um die in der Anlage befindlichen Gegenstände zu löschen, sei das Silo aufgeschnitten worden, mit Baggern sei das Brandgut herausgeholt worden. Denkbar seien verschiedene Ursachen für das Feuer. „Das kann in alle Richtungen gehen“, sagte Lindner.

Auch die Polizei teilte mit, dass es zur Brandursache noch keine Angaben gebe. Zunächst müsse die Anlage untersucht werden.