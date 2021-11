Berlin/DUR/acs - Während ihr Mann Urlaub auf Karibik machte, tauchten Bilder von Melanie Müller und einem anderen Mann auf. Darauf ist zu sehen, wie die beiden Händchen haltend und sich küssend durch Berlin spazieren.

Ehe-Aus bei Melanie Müller und Mike Blümer

Nachdem er die Bilder gesehen hatte, war für Melanies Ehemann Mike Blümer klar: Ihre Ehe ist am Ende. „Nach dieser Aktion gibt es für mich definitiv kein WIR mehr“, sagt er gegenüber der „Bild".

Auch Melanie scheint keinen Sinn mehr darin zu sehen, um ihre Ehe zu kämpfen. Sie sagt zu den Fotos: „Vor und während ,Promi Big Brother' hatten Mike und ich ja schon unsere Probleme. Im Anschluss habe ich alles versucht, um die Ehe zu retten.“

„Doch Mike wollte auf Abstand gehen und Zeit für sich haben. Das war für mich sehr schwer zu verarbeiten und hat mich traurig gemacht. Ich bin öfter am Ende meiner emotionalen Kräfte gewesen und habe es trotzdem weiter versucht. (...) Zum Glück habe ich neben meinen Freunden auch bei Uwe eine Schulter zum Anlehnen“, erklärt sie gegenüber der „Bild" weiter.

Melanie Müller postet vom Weihnachtsmarkt

Auf ihrem Instagram-Kanal sieht man keine Spur von Traurigkeit über das scheinbare Ehe-Aus mit ihrem Mann. Melanie postet ein Foto, dass sie fröhlich und Wein trinkend auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zeigt.

Das Foto kommentiert sie mit dem Spruch: „Am Ende bleiben nur noch gute Freunde“. Ein Wink auf das Aus mit Ehemann Mike Blümer? Die scheinbare Fröhlichkeit Melanies dürfte ihn in jedem Fall geschmerzt haben.

Und auch ihre Fans sind nicht begeistert von der Aktion. So schreibt ein Follower: „Ich wäre samt der Kinder schon längst bei Mike in der Karibik. Das Leben ist doch nicht nur feiern.“

Ein anderer Kommentar lautet: „Arme Seele in Not. Die armen Kinder. Erst verlassen und nun sehen sie die Mutter lachend mit Wein in der Hand. Früher oder später werden sie diese Bilder sehen.“