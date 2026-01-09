Mönchengladbach - Der frühere Nationalspieler Christian Ziege sieht sich mehr als ein Jahr nach dem Tod seiner Frau nun wieder bereit für die Rückkehr in den Fußball. „Ich habe nach dem Tod meiner Frau Pia, um die ich mich zuvor rund um die Uhr gekümmert hatte, erst einmal eine Weile gebraucht, bis Fußball wieder denselben Stellenwert für mich hatte wie vorher“, sagte der 53 Jahre alte Europameister von 1996 der „Bild“.

Ziege arbeitet künftig wieder für Borussia Mönchengladbach und wird dort Co-Trainer der U17. Für die Gladbacher war Ziege einst bereits als Spieler, Sportdirektor und Interimstrainer tätig. „Was mich mit Borussia vor allem verbindet, ist, dass ich hier die Möglichkeit bekommen habe, meine zweite Karriere zu starten“, sagte Ziege rückblickend.

Nach langer, schwerer Krankheit war seine Frau im November 2024 gestorben. Danach habe er einige Zeit für sich gebraucht und sei dann auf die Borussia zugegangen, die ihm schließlich diesen Job nun angeboten habe. „Und da freue ich mich drauf“, sagte Ziege.