Ein verbaler Streit in einer Berliner S-Bahn eskaliert. Dann sprüht ein Mann am Ostkreuz um sich.

Berlin - Nach einem Angriff mit Reizgas hat die Bundespolizei am Berliner Bahnhof Ostkreuz einen 26-Jährigen festgenommen. Der Mann stritt sich demnach am frühen Sonntagmorgen in einer S-Bahn mit einem Mann und einer Frau, wie die Bundespolizei mitteilte. Am Ostkreuz soll er dann die S-Bahn verlassen und nach kurzer Zeit zurückgekehrt sein, um gezielt die 26-jährige Frau und den 45-jährigen Mann mit einem Tierabwehrspray zu besprühen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.