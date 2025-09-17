Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen im Juni dieses Jahres suchen Polizei und Staatsanwaltschaft mögliche Zeugen. Der 38-jährige Mann war in der Nacht auf den 12. Juni am S- und U-Bahnhof Alexanderplatz von einem Unbekannten geschubst worden, wie die beiden Behörden mitteilten. Der Obdachlose stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Nun bitten Polizei und Staatsanwaltschaft um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen könnten. Die Tat ereignete sich demnach gegen 23.00 Uhr an einem der Ausgänge in Richtung Dircksenstraße.