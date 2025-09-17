Ein Autofahrer kommt mit seinem Wagen bei Leer von einer Straße ab. Für einen Radfahrer, der dort in diesem Moment auf einem Radweg unterwegs ist, kommt jede Hilfe zu spät.

Leer - Ein 68 Jahre alter Radfahrer ist auf einem Radweg im ostfriesischen Leer von einem entgegenkommenden Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 79 Jahre alte Autofahrer erst nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen, der dort an der Straße auf dem Radweg fuhr. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber eilten am Dienstagnachmittag zur Unfallstelle. Der 68-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Warum der Autofahrer von der Straße abkam und danach mit dem Fahrradfahrer zusammenstieß ist, ist unklar. Es seien Ermittlungen aufgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge bei dem Unfall unverletzt. Die Kreisstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.