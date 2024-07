Am Mittwochabend wird eine Leiche in einem Waldstück gefunden. Zwei Tage später ergeht Haftbefehl gegen zwei junge Männer. Ein Dritter wird hingegen aus dem Gewahrsam entlassen.

Lalendorf - Nach dem gewaltsamen Tod eines 36 Jahre alten Mannes aus Sachsen in Langhagen bei Lalendorf (Landkreis Rostock) hat das Amtsgericht Rostock Haftbefehle gegen zwei 19-Jährige erlassen. Es bestehe der Verdacht des gemeinschaftlichen Totschlags, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die beiden Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Ein anfänglicher Verdacht gegen einen 20-Jährigen habe sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hingegen nicht erhärtet. Er sei wieder aus dem Gewahrsam entlassen worden.

Der 36-Jährige und die Beschuldigten sollen sich nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler erst am Mittwoch, dem Tattag, während einer Zugfahrt kennengelernt haben. Sie verbrachten demnach den Abend am See in Langhagen. Dabei seien sie in Streit geraten. In dessen Verlauf sollen die beiden 19-Jährigen dem Mann aus Sachsen Schläge und Tritte gegen Kopf und Oberkörper versetzt haben. Einer der beiden soll schließlich auf das Opfer eingestochen haben. Die Obduktion habe als Todesursache massive Gewalteinwirkungen festgestellt. Alle Beteiligten sind den Angaben zufolge Deutsche.