Eberswalde - Die Polizei geht bei den Ermittlungen zum tödlichen Brand in Eberswalde inzwischen mehr als 20 eingegangenen Hinweisen nach. Die Behörde hat jetzt auch ein Online-Hinweisportal eingerichtet, über das Zeugen Videoaufnahmen und Fotos einstellen können. Die Staatsanwaltschaft geht dem Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung nach.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Ost sagte, die Ermittler werteten 22 Hinweise aus. „Wir hoffen mit dem Hinweisportal, dass uns nun weitere Hinweise erreichen.“

Nach dem Feuer mit zwei Toten in Eberswalde hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung mit Todesfolge eingeleitet. Welche Anhaltspunkte dafür vorliegen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft bislang nicht. Die Untersuchungen zur Ursache des Feuers sind noch nicht abgeschlossen.

Das Feuer brach am Wochenende in der Innenstadt in einem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus aus, in dem vor allem Menschen mit Migrationshintergrund leben. Sechs Menschen erlitten Verletzungen.