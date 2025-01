Nach Überfall auf Juwelierladen ein Verdächtiger in Haft

Verdächtige sitzen nach Überfall auf Juwelierladen in Haft. (Symbolbild)

Berlin - Nach einem Überfall auf einen Juwelierladen in Berlin-Wilmersdorf sitzt einer der beiden mutmaßlichen Täter im Gefängnis. Haftbefehl erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten gegen beide Männer, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Im Fall des Jüngeren sei er aber außer Vollzug gesetzt worden, unter anderem wegen seiner familiären Bindung werde nicht von einer Fluchtgefahr ausgegangen. Der 30-Jährige muss sich regelmäßig bei der Polizei melden.

Das Duo soll am Mittwochabend maskiert und bewaffnet das Juweliergeschäft in der Pariser Straße betreten und den Inhaber sowie einen Kunden in einen Nebenraum gedrängt haben. Laut Polizei erbeuteten sie Schmuck und flüchteten mit einem Carsharing-Fahrzeug. Nach einer wilden Verfolgungsjagd mit zahlreichen Unfällen stellten Polizisten die 30 und 38 Jahre alten Männer.