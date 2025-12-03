Mit einem Tiny House auf der Ladefläche kollidiert ein Lkw auf der A2 mit einem Sattelzug. Teile liegen herum – Autofahrer müssen in Richtung Hannover mit Stau und erheblichem Zeitverlust rechnen.

Essehof - Nach einem Unfall ist die Autobahn 2 bei Essehof (Landkreis Helmstedt) in Richtung Hannover seit den frühen Morgenstunden gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Rennau und Braunschweig-Ost staut es sich derzeit bis zu sieben Kilometer, wie aus dem ADAC-Staumelder hervorgeht. Autofahrer müssen demnach mit einem Zeitverlust von mindestens 40 Minuten rechnen (Stand 09:20 Uhr).

Ein Sattelzugfahrer war einem Polizeisprecher zufolge am frühen Morgen auf der A2 bei Essehof mit einem Lkw kollidiert, der ein Tiny House transportierte. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben, dass sich dabei ein Mensch verletzt habe. Der Verletzungsgrad sei nicht bekannt. Das kleine Haus sei durch die Kollision zerstört worden, Einzelteile hätten sich auf der Straße verteilt. Wie es genau zum Unfall kam, sei bislang noch unklar.

Dauer der Sperrung unbekannt

Wie groß der Schaden sei und wann die Straße wieder freigegeben werden kann, lasse sich bislang nicht abschätzen, so die Polizei. Für Bergungs- und Reinigungsarbeiten sei die A2 vom Kreuz Wolfsburg bis zur Anschlussstelle Braunschweig-Ost gesperrt. Der Verkehr werde derzeit über das Kreuz Wolfsburg/Königslutter abgeleitet.