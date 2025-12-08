Nach einem Lkw-Unfall bei Schnelsen gibt es auf der A7 Richtung Hamburg einen langen Stau. Für Autofahrer bleibt am Morgen nur eine Spur frei.

Hamburg - Autofahrer auf der A7 in Richtung Hamburg müssen am Morgen wegen eines Unfalls bei Schnelsen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Aktuell staue sich der Verkehr auf einer Länge von 12 Kilometern, teilte die Verkehrsleitstelle mit. Es sei in Fahrtrichtung Süden nur eine Spur frei.

Nach Angaben der Polizei ist gegen 6.45 Uhr vor dem Lärmschutztunnel Schnelsen ein Lastwagen auf einen anderen aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Lastwagens schwer verletzt. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Zuvor hatten Medien berichtet.