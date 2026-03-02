Wer in Bremen zur Arbeit muss, kann wieder mit Bus und Bahn fahren. (Archivbild)

Bremen - Wer in Bremen zur Schule oder zur Arbeit muss, kann wieder regulär mit Bus und Bahn fahren. Nach tagelangem Warnstreik läuft der Betrieb inzwischen wieder, wie die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) mitteilte. Noch bis 3.00 Uhr morgens standen Busse und Bahnen in der Stadt still.

Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Warnstreik aufgerufen. Von Freitagmorgen bis Betriebsschluss in der Nacht auf Montag war der Bremer Nahverkehr lahmgelegt. Das stellte am vergangenen Samstag auch Fußballfans vor Herausforderungen, die zum Heimspiel von Werder Bremen gegen Heidenheim ins Weserstadion wollten.

Es war schon der zweite bundesweite Warnstreik im Nahverkehr in diesem Jahr. Die Gewerkschaft fordert unter anderem kürzere Schichtzeiten, längere Ruhezeiten sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit.

In Niedersachsen gilt noch bis Ende März eine Friedenspflicht, Arbeitskämpfe im ÖPNV sind dort bis dahin nicht möglich.