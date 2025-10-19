In der Nacht bricht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Crimmitschau aus. Ein Nachbar eilt zu Hilfe.

Crimmitschau - In der Leipziger Straße in Crimmitschau ist ein Wohnhaus in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 6.30 Uhr in einer der Etagen eines Mehrfamilienhauses aus. Drei Bewohnerinnen im Alter zwischen 16 und 43 Jahren konnten das Haus selbst verlassen. Zwei weitere Bewohner, 15 und 26 Jahre alt, wurden von einem 42-jährigen Nachbarn über eine Leiter aus dem brennenden Obergeschoss gerettet.

Alle fünf Betroffenen kamen der Feuerwehr zufolge mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, konnten dieses aber später wieder verlassen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.