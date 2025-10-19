Der deutsche Meister baut seine Erfolgsserie in der DEL auf sechs Siege aus. In Iserlohn geben die Über- und Unterzahlformationen den Ausschlag.

Angreifer Yannick Veilleux erzielte den ersten Treffer der Eisbären Berlin beim Auswärtssieg in Iserlohn.

Iserlohn - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den sechsten Sieg in Folge geholt. Bei den Iserlohn Roosters gewann der deutsche Meister mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Yannick Veilleux (14. Minute), Leonhard Pföderl (26.), Mitchell Reinke (36.) und Andreas Eder (44.) sorgten mit ihren Toren für den Auswärtserfolg der Hauptstädter.

Vor 4.967 Zuschauern in der ausverkauften Eissporthalle am Seilersee starteten die Gastgeber zielstrebig und gingen bereits in der 2. Minute durch ein Tor von Christian Thomas in Führung. Den Berlinern gelang es danach, eine doppelte Unterzahlsituation schadlos zu überstehen und in ihrem ersten Powerplay Schwung aufzunehmen. Unmittelbar nach dem Ende der Iserlohner Strafzeit traf Veilleux zum Ausgleich.

Die Berliner erzielen zwei Tore in Überzahl

Beide Teams nutzten im zweiten Drittel ihre nächsten Überzahlgelegenheiten: Pföderl war für die Gäste erfolgreich, Daniel Fischbuch glich für die Iserlohner aus (31.). Reinke sorgte mit einem abgefälschten Distanzschuss dafür, dass die Berliner mit einem knappen Vorsprung in die Pause gingen.

Im Schlussabschnitt erzielte Eder das zweite Powerplaytor der Eisbären. Julian Napravnik brachte die Hausherren noch einmal heran (58.), doch am Ende gingen die Berliner als Sieger vom Eis.