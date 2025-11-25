Die Verletzungsmisere bei den Eisbären hält weiter an. Nun muss auch der Topscorer der letzten Saison ersetzt werden.

Berlin - Die Eisbären Berlin beklagen den nächsten verletzten Spieler. Mit Ty Ronning verzeichnet der deutsche Eishockey-Meister den bereits siebten längerfristigen Ausfall, wie der Verein mitteilte. Der ligaweite Topscorer der vergangenen Saison hat sich bei der 1:3-Niederlage beim EHC Red Bull München am vergangenen Freitag eine Knieverletzung zugezogen und muss mehrere Wochen pausieren.

„Solch ein Verletzungspech, wie wir es diese Saison haben, habe ich noch nie erlebt. Neben unseren verletzten Verteidigern ist Ty nun der dritte Angreifer, der uns lange fehlen wird“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Vor Ty Ronning waren Kapitän Kai Wissmann, Markus Niemeläinen, Korbinian Geibel, Marco Nowak sowie die Neuzugänge Jean-Sébastien Dea und Patrick Khodorenko ausgefallen.

Der seit 2023 für die Eisbären spiele Ronning wurde zweimal mit den Berlinern Meister und kommt in 122 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga auf 148 Scorerpunkte (81 Tore, 67 Vorlagen). In dieser Saison steuerte der Stürmer in 19 Spielen zwölf Tore und sieben Assists bei.