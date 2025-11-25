Erst tranken sie zusammen, dann gab es eine Schlägerei. Auf einem Parkplatz gerieten Lkw-Fahrer aneinander, einer liegt nun im Krankenhaus, der andere muss in U-Haft.

Seevetal - Nach einem nächtlichen Gelage auf einem Lkw-Parkplatz eines Firmengeländes soll ein 53-jähriger Fahrer einen Kollegen krankenhausreif geschlagen haben. Das 58 Jahre alte Opfer lag nicht ansprechbar in der Koje seines Lkw, wie die Polizei nach dem Einsatz am Sonntag in Seevetal berichtete.

Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, sein Gesundheitszustand soll weiter kritisch sein. Im Zuge der Ermittlungen bekamen die Polizisten Hinweise auf den jüngeren Mann, der sich mit dem Opfer gestritten haben soll. Der 58-Jährige war offenbar mehrfach geschlagen worden und in der Folge aus dem Führerhaus gefallen. Kollegen brachten ihn in seinen eigenen Lkw.

Nachdem sich der Gesundheitszustand am Sonntag merklich verschlechtert hatte, riefen Kollegen den Rettungsdienst. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg stellte einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen versuchten Totschlags. Am Amtsgericht Lüneburg wurde dem 53-Jährigen, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, der Haftbefehl verkündet. Anschließend brachten Beamte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.