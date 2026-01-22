Ausgerechnet der Kapitän geht bei Basketball-Bundesligist Science City Jena von Bord. Dass er nach Chemnitz wechselt, war nicht zu verhindern.

Jena - Basketball-Bundesligist Science City Jena verliert einen wichtigen Spieler an einen Konkurrenten. Wie die Thüringer mitteilten, verlässt Eric Washington das Team von Trainer Björn Harmsen und schließt sich den Niners Chemnitz an. Der amerikanische Kapitän nutzt dafür eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Die vor der Saison festgeschriebene Option war ein elementarer Bestandteil für die Möglichkeit, den 32-Jährigen verpflichten zu können. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. „Es waren kollegiale, sachliche und transparente Gespräche in einem von gegenseitigem Respekt geprägten Klima. Die guten Beziehungen zwischen unseren Clubs werden durch diesen Wechsel nicht negativ beeinflusst“, sagte Thomas Fleddermann aus der Geschäftsführung von Science City Jena.