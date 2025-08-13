Mähroboter dürfen in Halle bald nachts nicht mehr unterwegs sein. Auch andere Kommunen planen ähnliche Verbote.

In Halle gilt bald ein nächtliches Fahrverbot für Mähroboter. (Symbolbild)

Halle - Mähroboter dürfen ihrer Arbeit in den Gärten von Halle ab demnächst nur noch tagsüber nachgehen. Mit dem Verbot sollen vor allem Igel besser geschützt werden. Ab dem 22. August gelte ein Fahrverbot zwischen 18.00 und 8.00 Uhr für Mähroboter, teilte die Stadt mit.

Bundesweit gebe es immer häufiger Igel, die von motorisierten Gartengeräten meist schwer verletzt worden seien. Studien hätten gezeigt, dass die Roboter Igel oft nicht sicher erkennen und umfahren könnten.

Verbot in anderen Städten schon in Kraft

Auch in der Landeshauptstadt Magdeburg wird an einem solchen Verbot gearbeitet. Deutschlandweit gilt das Verbot auch schon in anderen Städten, beispielsweise in Köln oder Leipzig. In anderen Gemeinden und Landkreisen herrschte zuletzt eher Zurückhaltung.