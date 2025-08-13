Mit einem „Schön gehupt“ eröffnet Steinmeier die „Sail“ in Bremerhaven – und spricht von einer bedeutenden Botschaft.

Bremerhaven - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Großseglertreffen „Sail“ in Bremerhaven offiziell eröffnet. Das internationale Festival bringe Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen, sagte Steinmeier. „Ich bin dankbar für diese friedliche, freundliche Begegnung – in einer Zeit, in der Krisen und Konflikte weltweit wachsen, in der Russland mitten in Europa das Völkerrecht bricht, in solchen Zeiten ist das Miteinander von Seeleuten aus aller Welt auch eine Botschaft.“

Steinmeier hat die Schirmherrschaft für die „Sail“ übernommen. An Bord des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ segelte er der Eröffnungsparade mit rund 100 Schiffen entgegen. Das Ertönen des Schiffshorns am Nachmittag gilt als Startschuss des fünftägigen Festivals. „Schön gehupt“, würdigte Steinmeier zum Abschied. Bis Sonntag werden 250 Schiffe und rund 1,2 Millionen Gäste in Bremerhaven erwartet.