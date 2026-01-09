weather schneefall
Verkehr Nahverkehr in Berlin stabil

Trotz eisiger Temperaturen läuft der Berliner Nahverkehr weitgehend planmäßig. Nur einzelne Linien sind wetterbedingt weiterhin ausgesetzt.

Von dpa 09.01.2026, 08:38
Im Busverkehr könnte es am Freitag immer wieder zu Verspätungen kommen. (Symbolbild) Michael Kappeler/Dpa/dpa

Berlin - Der Nahverkehr ist in Berlin trotz eisiger Wetterlage ruhig angelaufen. Laut BVG sind am Morgen Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen auf nahezu allen Linien im Einsatz. Demnach verkehren die Buslinie 218 sowie die Fähren 11 und 12 aufgrund des Wetters weiterhin nicht. Mit Verweis auf die Straßenverhältnisse teilt die BVG mit, dass es besonders bei Bussen zu Verspätungen kommen könne.