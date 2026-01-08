Astronauten sollten einen Außeneinsatz an der ISS vornehmen. Doch medizinische Probleme eines Crewmitglieds ließen das nicht zu. Jetzt würden „alle Optionen“ geprüft, sagt die Nasa.

Washington - Wegen gesundheitlicher Probleme eines Crewmitglieds hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa einen geplanten Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS verschieben müssen. Das Crewmitglied sei in stabilem Zustand und man prüfe nun „alle Optionen“, inklusive einer früheren Rückkehr der Crew zur Erde, teilte die Nasa mit. Man sei auf derartige Situationen vorbereitet. Das Problem sei am Mittwoch aufgetreten, hieß es weiter. Nähere Informationen dazu wollte die Nasa zunächst nicht mitteilen.

An dem für Donnerstag geplanten Außeneinsatz hatten die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke teilnehmen sollen. Sie sind gemeinsam mit dem japanischen Raumfahrer Kimiya Yui und dem russischen Kosmonauten Oleg Platonow seit Anfang August als „Crew 11“ an Bord der ISS und sollten eigentlich noch ein paar Wochen bleiben.