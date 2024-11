Leipzig - Nationalspieler Luca Witzke wird Leipzigs Handballer nach der Saison verlassen. Der 25-Jährige wechselt nach sechs Jahren beim SC DHfK zum Bundesliga-Rivalen SG Flensburg-Handewitt. In Leipzig hat sich Witzke zu einem Topspieler entwickelt, in Flensburg will er den nächsten Karriereschritt machen. Bei den Schleswig-Holsteinern erhält der Spielmacher einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2027.

„Ich möchte zu diesem Zeitpunkt einfach nur Danke sagen. Ich habe während meiner Zeit hier in Leipzig unglaublich viel Vertrauen gespürt und bin als Spieler und Mensch gewachsen“, erklärte Witzke in einer Vereinsmitteilung.



Der gebürtige Moerser Witzke bestritt bislang 38 Länderspiele. Im Sommer gewann er die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. In Flensburg soll er den Schweden Jim Gottfridsson ersetzen, der nach zwölf Jahren im Sommer zu Pick Szeged nach Ungarn wechseln wird. Über Witzkes Nachfolge in Leipzig ist noch nichts bekannt.