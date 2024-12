Unbekannte haben in der Nacht Fahnen mit Nazi-Bezug an das Baugerüst der Kirche in Ellrich gehängt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Nazifahnen an Kirchen-Baugerüst in Ellrich

Ellrich/Nordhausen - Drei alte deutsche Flaggen mit Bezug zum Nationalsozialismus haben Unbekannte am Baugerüst der Sankt Johannis Kirche in Ellrich (Kreis Nordhausen) aufgehängt. Wie die Polizei in Nordhausen mitteilte, ereignete sich die Tat schon am vergangenen Wochenende in der Nacht vom 7. zum 8. Dezember. Die Fahnen wurden sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.