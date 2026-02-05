In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg fällt am Morgen der Strom aus. Für viele Menschen in der Stadt hat das spürbare Auswirkungen. Nun ist klar, warum kurzzeitig die Energie weg war.

Stuttgart - Auch das Mobilfunknetz und das Internet in Stuttgart sind durch den Stromausfall in Stuttgart zeitweilig ausgefallen gewesen. Das teilten die Anbieter Telekom und Vodafone mit. Inzwischen gebe es keine Einschränkungen mehr.

„Insgesamt 5.250 Kunden in der Landeshauptstadt konnten im Zeitfenster 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr für jeweils etwa 15 bis 20 Minuten das Internet nicht nutzen und auch nicht telefonieren“, teilte ein Vodafone-Sprecher mit. Betroffen seien sowohl Mobilfunk- als auch Kabelkunden gewesen. Die Telekom konnte zunächst nicht sagen, wie viele Nutzerinnen und Nutzer betroffen waren.

Ursache wohl kurzer Spannungsabfall

Ursache für den Stromausfall war nach Angaben des Netzbetreibers ein kurzer Spannungsabfall im Hochspannungsbereich. Der Abfall sei in weniger als einer Sekunde wieder behoben gewesen, teilte Stuttgart Netze mit. Inzwischen sei die Stromversorgung im Stadtgebiet wieder durchgehend stabil, hieß es.

Kundinnen und Kunden mit einem Niederspannungsanschluss, also die normalen Stromkunden, hätten von dem Abfall höchstens ein Flackern bemerken können, teilte der Netzbetreiber mit. Allerdings müssten Kundenanlagen, die mit einer automatischen Unterspannungssicherung ausgestattet seien, durch die Kunden wieder manuell zugeschaltet werden.

Nach Angaben von Stuttgart Netze fällt in Stuttgart im Jahr acht Minuten der Strom aus. Im Bundesgebiet seien es 13 Minuten jährlich. Der Sprecher sagte, so ein Ereignis wie am Donnerstag sei ihm in der jüngeren Vergangenheit in Stuttgart nicht bekannt

Polizei muss teils Verkehr regeln

Am Vormittag hatte es laut Polizei im Stadtgebiet von Stuttgart einen größeren Stromausfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, sind auch einige Ampeln ausgefallen. Man habe Streifenbesatzungen losgeschickt, um den Verkehr zu regeln, sagte eine Sprecherin. Betroffen seien auch größere Kreuzungen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Zudem fiel in vielen Büros zeitweilig das Internet aus.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kam es zu mehreren Einsätzen aufgrund von Brandmeldeanlagen, die ausgelöst hatten. Wirkliche Brandeinsätze gab es laut Feuerwehr zunächst nicht.

Auch Stadtbahnen bleiben kurzzeitig stehen

Fahrgästen zufolge waren auch die Stadtbahnen in Stuttgart von dem Stromausfall betroffen. Sie habe in einer Stadtbahn gesessen, die für mehrere Minuten nicht habe weiterfahren können, sagte eine Augenzeugin der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Es gab eine Durchsage, dass es einen Stromausfall gibt und dass es in wenigen Minuten weitergeht“, sagte die Frau.

Die S-Bahnen und der Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB) waren einem Bahnsprecher zufolge nicht betroffen. Auch der Flughafen war von dem Ausfall nicht betroffen.

In Stuttgart leben rund 600.000 Menschen. Die Stadt ist Landeshauptstadt von Baden-Württemberg und Sitz vieler wichtiger Institutionen und auch vieler großer Unternehmen.