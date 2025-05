Es geht in die heiße Phase um ein Ticket für die Fußball-EM. Für Wolfsburgs neue Offensivspielerin Cora Zicai kommt ihre Verletzung daher zur Unzeit.

Bremen - Die künftig für den VfL Wolfsburg spielende Cora Zicai muss wegen einer muskulären Verletzung um ihr EM-Ticket bangen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, ist die 20 Jahre alte Offensivspielerin vorzeitig vom Nationalteam abgereist und zur weiteren Behandlung nach Freiburg zurückgekehrt. Bundestrainer Christian Wück nominiert am 12. Juni seinen 23-köpfigen Kader für das Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli).

Zicai verpasst sicher das letzte Nations-League-Gruppenspiel am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) in Wien gegen Österreich, und damit auch die letzte Partie vor der Europameisterschaft. „Eine mögliche EM-Teilnahme ist vom weiteren Heilungsverlauf abhängig“, sagte Wück, der trotz des Ausfalls keine Spielerin nachnominiert.

Durch den beeindruckenden 4:0-Sieg am Freitag in Bremen gegen die Niederlande, den Zicai laut DFB wegen „muskulärer Beschwerden“ bereits verpasst hatte, haben sich die deutschen Fußballerinnen als Gruppenerster bereits für das Final Four der Nations League im Herbst qualifiziert.