Das Pokal-Los hat es in sich. RB muss gegen Eintracht Frankfurt ran. Es ist zugleich die Neuauflage des Pokalendspiels von 2023.

Dortmund - RB Leipzig hat im Achtelfinale des DFB-Pokals eine schwierige Hürde zugelost bekommen. Dann kommt es zur Neuauflage des Finals von 2023 mit Eintracht Frankfurt. Allerdings hat der zweimalige Pokalsieger aus Sachsen Heimrecht am 3. oder 4. Dezember. „Eintracht war im Finale damals ein sehr schwerer Gegner, auch jetzt in der Bundesliga ist es ein Gegner auf Augenhöhe“, sagte RB-Repräsentant Perry Bräutigam bei der Auslosung im deutschen Fußball-Museum in Dortmund.

RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer sprach von „einem absoluten Topspiel. Wir haben uns in der Vergangenheit immer wieder enge und umkämpfte Duelle geliefert, nicht zu vergessen das Pokalfinale 2023“.

Die Mannschaft von Marco Rose hatte das Finale im Berliner Olympiastadion mit 2:0 gewonnen. Es war der erste Titel mit RB für Rose, dessen Team in der zweiten Runde den FC St. Pauli mit 4:2 besiegte. Zum Auftakt hatte es einen 4:1-Auftaktsieg bei Rot-Weiss Essen gegeben. In der Bundesliga spielt RB zehn Tage nach dem Pokal-Match am 14. Dezember gegen den aktuellen Tabellen-Dritten, der drei Punkte Rückstand auf die Leipziger hat.