Von der Prinzengarde aufs Spargelfeld: Emely Friedrich wird zur neuen Botschafterin für die Spargelstadt Beelitz.

Beelitz - Sie tanzt in der Prinzengarde und mag Prinzessinnen-Kleider: Die 21-jährige Emely Friedrich ist die neue Beelitzer Spargelkönigin 2026. Anstich auf dem Spargelfeld ist dann am 9. April.

Schon als Vierjährige sei Friedrich in den Beelitzer Carneval Club eingetreten, teilte die Stadt mit. Auftritte vor Publikum sind für die Spargelkönigin als Mitglied der Prinzengarde nichts Neues.

„Es war ein ganz tolles Gefühl, als ich das erste Mal den Reifrock für das künftige Kleid anziehen konnte“, sagte die 21-Jährige, die sich laut eigener Aussage als Kind immer als Prinzessin verkleiden wollte. „Ich freue mich darauf, meine Heimat Beelitz ein Jahr lang zu repräsentieren. Es ist wirklich eine Ehre für mich.“

Vor dem Spargelanstich will Friedrich ihre Ausbildung bei der Arbeitsagentur in Potsdam abschließen und als Sachbearbeiterin am Empfang tätig sein, wie es in der Mitteilung der Stadt hieß. Auf das neue Amt ließ sie sich auch schon vorbereiten - von ihrer Freundin Maxi Hiemann, der bisherigen Spargelkönigin von Beelitz.