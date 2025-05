Chüttlitz - Im Altmarkkreis Salzwedel wird über den Katerhorster Graben in den kommenden Monaten eine neue Radwegbrücke gebaut. Da die alte Brücke marode und nicht zu retten ist, investiert das Land mehr als eine halbe Million Euro in Abriss und Ersatzneubau, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg mitteilte. Die Arbeiten entlang der B71 zwischen Chüttlitz und Brietz sollen am Montag beginnen und Mitte November abgeschlossen sein.

Errichtet werde ein Stahlbetonbauwerk, das so angelegt ist, dass es von Wildtieren „gut und sicher unterquert werden kann“, wie es hieß. Radfahrer müssen während der Bauarbeiten einen Umweg fahren, der Verkehr auf der Bundesstraße ist laut Ministerium nicht betroffen.