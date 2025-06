Das Land investiert fortwährend in die Ausstattung Freiwilliger Feuerwehren in Sachsen-Anhalt. Moderne Fahrzeuge sind ein wichtiger Teil dessen.

Burgstall/Aschersleben - Zwei Freiwillige Feuerwehren - eine im Salzlandkreis und eine im Landkreis Börde - haben am Wochenende neue Einsatzfahrzeuge bekommen. Das Land förderte die Anschaffung der Fahrzeuge für die Wehren in Aschersleben und Dolle, einem Ortsteil von Burgstall, mit insgesamt rund 465.000 Euro, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte.

An die Kameraden und Kameradinnen der Ortsfeuerwehr Dolle wurde am Samstag ein Hilfeleistungslöschfahrzeug übergeben, das mit Landesmitteln in Höhe von etwa 190.000 Euro gekauft werden konnte. Die Feuerwehr in Aschersleben erhielt laut Ministerium am Sonntag anlässlich des Gildefestes in Sachsen-Anhalts ältester Stadt zwei neue Fahrzeuge - ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und einen Gerätewagen. Dafür gab es rund 275.000 Euro vom Land, wie es hieß.

Jährlich investiere Sachsen-Anhalt mehrere Millionen Euro in die Feuerwehrinfrastruktur und den Brandschutz, etwa in den Bau von Feuerwehrhäusern und Löschwasserentnahmestellen sowie in den Kauf moderner Fahrzeuge. Im laufenden Jahr stünden dafür mehr als 18,2 Millionen Euro zur Verfügung. 2026 sollen es laut Innenministerium mit fast 25 Millionen Euro so viel sein wie noch nie.

Im Zeitraum von 2020 bis 2025 unterstützt das Land die Beschaffung von etwa 300 Feuerwehrfahrzeugen mit insgesamt rund 47 Millionen Euro, wie es hieß.